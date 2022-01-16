Байден назвав терактом захоплення заручників в синагозі в Техасі

Президент США Джо Байден назвав «актом терору» захоплення заручників у синагозі міста Коллівіл у Техасі, повідомляє агентство Рейтер.

Озброєний чоловік 15 січня увірвався у синагогу міста Коллівіл. Він вимагав звільнити засуджену за зв’язки з «Аль-Каїдою» пакистанку Аафію Сіддікі, яка відбуває 86-річний тюремний термін у федеральній в’язниці у Техасі. За даними ФБР, чоловік казав, що то його «сестра», але адвокати засудженої це заперечили. Він взяв у заручники чотирьох людей, включаючи рабина. Поліція провела спецоперацію, під час якої нападника було вбито, а заручників звільнили.

«Це був акт терору», – сказав Байден.

Президент США заявив, что буде боротися зі злочинами на грунті ненависті. Віцепрезидент Камала Гарріс у свою чергу повідомила, що поліція з’ясовує мотиви нападу на синагогу.