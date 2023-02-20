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В Офісі президента України розповіли, коли стало відомо про візит Байдена

Президент США Джо Байден (зліва) і президент України Володимир Зеленський (справа) у Києві 20 лютого 2023 року

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявляє, що про візит президента США Джо Байдена стало відомо минулої п'ятниці.

«Всіх деталей (як готувався візит) розказати не можу, але візит Байдена готувався достатньо довго. Ми говорили про таку можливість. Стало реально відомо, що він відбудеться, минулої п'ятниці, коли ми говорили з Джейком Салліваном. Візит готувався в режимі великої конфіденційності у зв'язку з питаннями безпеки, тому мало хто про це знав», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, українська та американська сторона сьогодні ще раз проговорили, «що є нашою ціллю у цій війні, що є перемогою». Єрмак додав, що і в України, і в США однакове розуміння цього.

Перебуваючи в Києві, Джо Байден заявив, що його візит є підтвердженням «непохитної відданості демократії, суверенітету та територіальній цілісності України».

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20 лютого Джо Байден здійснив свій перший у якості президента США візит до України. У Києві він побував вперше від початку повномасштабного російського вторгнення. Це була також друга зустріч між президентами України та США з середини грудня, коли Володимир Зеленський їздив до Вашингтона, щоб забезпечити подальшу підтримку Сполучених Штатів на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

За підсумками зустрічі стало відомо, що США нададуть черговий пакет підтримки для України в 500 мільйонів доларів.

Несподіваний візит Байдена в Україну (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Несподіваний візит Байдена в Україну (фотогалерея)

20 лютого, всього за кілька днів до першої річниці масштабного вторгнення Росії, президент США Джо Байден здійснив несподіваний візит до Києва

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