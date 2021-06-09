Денісова закликала світ продовжувати тиск на Росію після вироку Бекірову

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова засудила винесений в окупованому Криму 9 червня заочний вирок кримськотатарському активісту Едему Бекірову.

«Вважаю судилище стосовно Едема Бекірова, інваліда першої групи, який має хронічні захворювання, зокрема діабет і неврологію хребта, продовженням політичного переслідування країною-окупантом українських громадян», – написала Денісова на своїй сторінці у фейсбуці.

Вона також звернулася до міжнародного співтовариства з проханням «продовжувати тиск на Росію».

«Засуджую незаконні дії російської влади та звертаюся до міжнародної спільноти з проханням продовжувати тиск на Росію задля припинення політичного переслідування громадян України і звільнення усіх, хто перебуває у незаконному ув’язненні на території РФ і тимчасово окупованого Криму, Донецької та Луганської областей», – наголосила омбудсмен.

Підконтрольний Росії суд в Сімферополі 9 червня засудив Едема Бекірова до семи років позбавлення волі і штрафу в 150 тисяч рублів за звинуваченням у «зберіганні і передачі вибухових речовин і боєприпасів».

Напередодні обвинувач у суді попросив для Бекірова чотири роки позбавлення волі з відбуванням у колонії загального режиму і виплату штрафу в розмірі 200 тисяч рублів.

Захист Бекірова заявив, що планує подавати апеляційну скаргу на вирок кримського суду.

14 травня 2020 року російський суд Сімферополя відновив розгляд кримінальної справи стосовно Едема Бекірова, який у вересні 2019 року був звільнений із СІЗО в результаті обміну утримуваними громадянами між Україною і Росією.

Пізніше той же суд ухвалив рішення «примусово доставити» активіста на судове засідання. 22 травня суддя постановив оголосити Бекірова в розшук. Розгляд по суті кримінальної справи стосовно Бекірова в Сімферополі почався 19 лютого 2021 року.

Колишньому політв’язню, кримськотатарському активісту Едему Бекірову висунули підозру у зберіганні і передачі вибухових речовин і боєприпасів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.