«Справа Бекірова» в окупованому Криму: стала відома дата початку дебатів

Дебати у справі щодо кримськотатарського активіста Едему Бекірова, якого судять заочно в окупованому Росією Криму, відбудуться 8 червня. Про це повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії з підконтрольного Кремлю Центрального районного суду Сімферополя.

Під час засідання 4 червня очікувався повторний допит свідка, який в якості вибухотехніка обстежив схрон з боєприпасами та вибухівкою, обладнаний нібито за завданням Бекірова. Свідок на допит не з’явився, замість нього прибув інший вибухотехнік, який був допитаний в якості спеціаліста.

За словами адвоката Олексія Ладіна, єдине, що повідомив експерт – тротил є вибуховою речовиною.

Також, незважаючи на заперечення захисту, у суді оголосили показання свідка Шумейка, який віз Едема Бекірова від кордону до місця його перебування у Сімферополі. З цих свідчень випливає, що Бекіров при собі не мав ніякого багажу, крім невеликого рюкзака з ліками і по дорозі не здійснював ніяких дзвінків, оскільки у нього не було сім-карти для дзвінків в Криму.

Крім цього в суді оголосили свідчення дочки Едема Бекірова, в яких зазначалося, що водій привіз Бекірова до її дому і після цього підсудний весь час зперебував там або в гостях у родичів.

Також захист заявив клопотання про повторний допит засекреченого свідка «Меметова» через розбіжності в його показаннях, які він давав на етапі попереднього слідства і в суді. Суддя Сергій Деменок відмовив у задоволенні клопотання.

19 лютого в підконтрольному Кремлю Центральному районному суді Сімферополя розпочався розгляд по суті кримінальної справи стосовно колишнього політичного в’язня, кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

Жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді до Криму зранку 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова. Його підозрювали за статтею про зберігання і передачу вибухових речовин і боєприпасів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.

7 вересня 2019 року між Україною і Росією відбувся обмін, в рамках якого в Україну повернулися 35 громадян, в тому числі Едем Бекіров, який після прильоту до Києва почав тривале лікування.

У травні 2020-го розгляд кримінальної справи в Криму поновили. Пізніше підконтрольний Кремлю суд ухвалив рішення «примусово доставити» активіста на засідання, а потім було вирішено оголосити Бекірова в розшук.