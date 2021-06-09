Колишній політв’язень і активіст Едем Бекіров прокоментував оголошений йому в окупованому Криму вирок

Кримськотатарський активіст, колишній політв’язень Едем Бекіров вважає, що заочний вирок, винесли йому 9 червня в окупованому Криму, покликаний «налякати народ». Про це він сказав у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Російська судова система показала своє справжнє обличчя. Вчора прокурор просив чотири роки, сьогодні вже сім років – одна ніч принесла ще три роки терміну. Якщо людей заочно засуджують до таких довгих термінів, то що можна сказати про тих людей, які зараз там перебувають? Це 105 осіб, які засуджені незаконно. Тому з цією державою ніхто в світі не хоче спілкуватися або вести будь-які справи. Я думаю, такі терміни дають для залякування народу, щоб показати: «Сидіть тихо, будете ворушитися, ми навіть заочно винесемо вам терміни». Ми будемо подавати апеляцію. Я на волі, і це головне. Дуже прикро, що вони дають заочні терміни, щоб показувати своє справжнє обличчя», – сказав Бекіров.

9 червня підконтрольний Росії суд в Сімферополі засудив Едема Бекірова до семи років позбавлення волі і штрафу в 150 тисяч рублів за звинуваченням у «зберіганні і передачі вибухових речовин і боєприпасів».

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова засудила винесений Бекірову вирок, закликавши міжнародне співтовариство продовжувати чинити «тиск на Росію».

Напередодні обвинувач у суді попросив для Бекірова чотири роки позбавлення волі з відбуванням у колонії загального режиму і виплату штрафу в розмірі 200 тисяч рублів.

Захист Бекірова заявив, що планує подавати апеляційну скаргу на вирок.

14 травня 2020 року російський суд Сімферополя відновив розгляд кримінальної справи стосовно Едема Бекірова, який у вересні 2019 року був звільнений із СІЗО в результаті обміну утримуваними громадянами між Україною і Росією.

Пізніше той же суд ухвалив рішення «примусово доставити» активіста на судове засідання. 22 травня суддя постановив оголосити Бекірова в розшук. Розгляд по суті кримінальної справи стосовно Бекірова в Сімферополі почався 19 лютого 2021 року.

Колишньому політв’язню, кримськотатарському активісту Едему Бекірову висунули підозру у зберіганні і передачі вибухових речовин і боєприпасів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.