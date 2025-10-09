У Бельгії прокуратура заявила про запобігання терористичному нападу на політиків

Федеральна прокуратура Бельгії заявила, що запобігла нападу терористичного угруповання на політиків країни. У прокуратурі заявили про затримання трьох осіб, а бельгійські ЗМІ повідомили, що серед цілей планованого нападу був прем’єр-міністр Барт де Вевер.

«Є ознаки того, що наміром було здійснити терористичний напад, натхненний джихадистами, спрямований проти політиків», – йдеться у заяві прокуратури.

Затримання провели в Антверпені у рамках розслідування «замаху на терористичне вбивство й участь у діяльності терористичної групи», повідомила на пресконференції 9 жовтня федеральна прокурорка Анн Франсен.

За її словами, підозрювані 2001, 2002 і 2007 років народження працювали над виготовленням саморобного вибухового пристрою. Цей пристрій знайшли під час обшуків, він ще не працював.

За словами Франсен, двох затриманих допитувала федеральна поліція, і вони мають постати перед слідчим суддею в п’ятницю. Третього підозрюваного звільнили.

Інших деталей поки що немає.