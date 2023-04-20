У Росії пояснили причини надзвичайної події в Бєлгороді – Україна непричетна

Над Бєлгородом увечері 20 квітня «відбулося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу» з російського винищувача Су-34, повідомляє державна російська інформагенція «РИА Новости» з посиланням на міністерство оборони Росії.

Після аналізу запису з відеореєстратора одного з автомобілістів можна припустити, що снаряд не здетонував, пише видання «Медіазона».

Унаслідок інциденту утворилася вирва. За словами губернатора Вʼячеслава Гладкова, її радіус 20 метрів. Також постраждали кілька квартир в одному з будинків та чотири автомобілі. Одну з машин закинуло на дах розташованого поруч продуктового магазину.

Одну жінку госпіталізували із черепно-мозковою травмою, розповів губернатор. Ще одна, за його словами, відмовилася їхати до лікарні.