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У Росії пояснили причини надзвичайної події в Бєлгороді – Україна непричетна

За повідомленнями, внаслідок вибуху утворилася величезна вирва (фото ілюстративне)

Над Бєлгородом увечері 20 квітня «відбулося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу» з російського винищувача Су-34, повідомляє державна російська інформагенція «РИА Новости» з посиланням на міністерство оборони Росії.

Після аналізу запису з відеореєстратора одного з автомобілістів можна припустити, що снаряд не здетонував, пише видання «Медіазона».

Унаслідок інциденту утворилася вирва. За словами губернатора Вʼячеслава Гладкова, її радіус 20 метрів. Також постраждали кілька квартир в одному з будинків та чотири автомобілі. Одну з машин закинуло на дах розташованого поруч продуктового магазину.

Одну жінку госпіталізували із черепно-мозковою травмою, розповів губернатор. Ще одна, за його словами, відмовилася їхати до лікарні.

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