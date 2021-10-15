Порізану картину Бенксі продали за 18 мільйонів фунтів

Робота британського художника Бенксі, яка частково самознищилася в 2018 році вбудованим у раму шредером, продана на аукціоні Sotheby’s за 18 із половиною мільйонів фунтів.

Спочатку картина називалася «Дівчинка з повітряною кулею». На аукціоні в 2018 році вона була продана за один мільйон фунтів. Відразу після оголошення про угоду в дію був приведений шредер, вмонтований у раму. Внаслідок цього половина картини була порізана. Від повного знищення її врятувала зупинка роботи механізму. Його раптовий запуск, як і несподіваний «збій», залишаються загадкою.

Нова власниця картини оцінила зухвалу художню акцію і вирішила не анулювати покупку. Вона ж дала картині нову назву – «Любов у сміттєвому відрі». На початку вересня 2021 року картина повернулася на торги.

Директор відділу сучасного мистецтва аукціонного дому Sotheby’s Алекс Бранзік сказав, що трюк зі шредером «не так знищив витвір мистецтва, як створив новий».

Бенксі вважається одним із найбільш таємничих художників сучасності. Досі неясно, хто ховається під цим псевдонімом. Міжнародне визнання він отримав завдяки своїм сатиричним творам вуличного мистецтва і графіті. Його роботи мають яскраво виражений соціально-політичний підтекст.