Бокс: Берінчик захистив титул WBO та запропонував Лобову «влаштувати бійку»

Денис Берінчик захистив титул WBO International у легкій вазі у бою проти Хосе Санчеса з Чилі. Українець переміг суперника у третьому раунді технічним нокаутом. Ця перемога стала найшвидшою в кар’єрі Берінчика.

Після боя українець з’явився на ринзі у футболці з написом: «Лобов, давай влаштуємо бійку» та заявив, що хоче битися з ірландським бійцем змішаного стиля Артемом Лобовим у форматі кулачних поєдинків.

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Лобов виступав під егідою UFC у напівлегкій та легкій вагових категоріях. Нині виступає в турнірах з кулачних боїв Bare Knuckle FC. Кулачні бої відрізняються від традиційного боксу тим, що спортсмени б’ються без рукавичок.

Це 15-та перемога Берінчика на професійному ринзі та п’ятий поспіль захист пояса. Останній свій бій українець провів у жовтні 2020 року проти румуна Віорела Сіміона.