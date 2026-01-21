У Берліні затримали громадянку Німеччини та України, яку підозрюють у шпигунстві на користь РФ

Співробітники Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини затримали громадянку Німеччини та України, яку підозрюють у роботі на російську розвідку, повідомляють Zeit, Spiegel та інші німецькі видання.

За інформацією Spiegel, затриману звати Ілона В., вона 56-річна підприємиця. Видання, посилаючись на матеріали слідства, пише, що з листопада 2023 року Ілона В. збирала інформацію про високопоставлених учасників політичних заходів у Німеччині та передавала її контактній особі у посольстві Росії в Берліні. У німецькій розвідці цю людину вважають полковником ГРУ, який працював під прикриттям.

Також затримана збирала дані про розташування об’єктів оборонної промисловості Німеччини, про випробування безпілотників та плани їхнього постачання в Україну. При цьому вона вводила підприємства в оману, роблячи враження, що робить запити від імені українських структур, пише Spiegel.

За даними видання, Ілона В. перебувала в правлінні берлінської асоціації з міжнародної співпраці, яка підтримує контакти з політиками з партій СДПН та ХДС, а також із великим бізнесом.

Разом із цим затриманням відбулися обшуки у двох колишніх співробітників міністерства оборони Німеччини, з якими затримана, ймовірно, підтримувала контакт. Обидва поки що залишаються на волі.



