Німеччина: трьох людей із громадянством РФ засудили за шпигунство на користь Москви

Суд у Мюнхені 30 жовтня визнав трьох людей з подвійним громадянством Німеччини та Росії винними в шпигунстві на користь Москви, повідомляють місцеві медіа.

Ймовірного ватажка групи також засудили за планування диверсій та участь у бойових діях на боці проросійських збройних угруповань на сході України з 2014-го по 2016 рік. Як передає Reuters, 41-річний головний обвинувачений, визначений як Дітер С., досліджував військову інфраструктуру в Німеччині протягом шести місяців, починаючи з кінця 2023 року? і отримував допомогу від своїх спільників в останні тижні перед арештом.

Вищий регіональний суд Мюнхена засудив головного підозрюваного до шести років позбавлення волі, двоє спільників отримали шість місяці і один рік умовних термінів.

Дітер С. відкинув звинувачення в суді, заявивши, що на той час перебував у стосунках з жінкою зі сходу України та ніколи не брав участі у військових діях. Він також заперечив шпигунство на користь Росії в Німеччині з жовтня 2023 року по квітень 2024 року та планування диверсій на військовій інфраструктурі та залізничних лініях.

За словами слідчих, двоє співпідсудних підтримували його зусилля протягом кількох тижнів ближче до кінця цього періоду. Чоловіки відкинули звинувачення у шпигунстві в суді, заявивши, що вони лише жартували, обговорюючи це питання.

Втім, прокурори вважали, що головний обвинувачений має тісні зв’язки з російською розвідкою, водночас звинувачуючи двох інших чоловіків в ухваленні свідомого рішення займатися шпигунською діяльністю.

Прокурори просили суд засудити головного обвинуваченого до восьми років і восьми місяців позбавлення волі, водночас наполягаючи на одному році умовного терміну для двох інших чоловіків. Адвокати захисту просили виправдати своїх клієнтів.

Днями в Польщі затримали двох вихідців з України за підозрою в «діяльності для іноземної розвідки». Зокрема, вони, за версією польської контррозвідки, досліджували військовий потенціал Польщі та встановлювали пристрої для прихованого моніторингу критичної інфраструктури.



