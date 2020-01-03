Фігуранта «справи українських диверсантів» Бессарабова етапували у колонію в Ставропольському краї Росії – правозахисники

Засудженого в анексованому Севастополі у «справі українських диверсантів» Олексія Бессарабова доставили в колонію №1 Ставропольського краю Росії для відбування покарання. Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

Правозахисники з посиланням на Іллю Кавернікова – сина фігуранта цієї справи Володимира Дудки – повідомляють, що Дудку можуть етапувати в колонію №11 Ставропольського краю Росії, але рідні засудженого поки не мають підтвердження цієї інформації.

23 жовтня стало відомо, що засуджених російським судом у так званій «справі українських диверсантів» Володимира Дудку та Олексія Бессарабова етапували з СІЗО «Матроська тиша» в Москві в невідомому напрямку.

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в анексованому Криму на замовлення української розвідки.

Севастопольський міський суд 4 квітня цього року засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив кожному штраф. Верховний суд Росії 15 жовтня відхилив скаргу захисту і затвердив вирок Дудці і Бессарабову.