Безлеру можуть винести заочний вирок у справі про катування активістів «Автомайдану» в Криму

Прокуратура АРК і Севастополя повідомила про передачу до українського суду обвинувального акту проти одного з колишніх ватажків збройного угруповання «ДНР» Ігоря Безлера, на прізвисько «Бєс».

«У березні 2014 року, у місті Сімферополі, під керівництвом обвинуваченого його спільники викрали чотирьох громадян України та ув’язнили їх у військкоматі. Усіх потерпілих утримували у непристосованих приміщеннях, із зав’язаними очима, без належного харчування та зв’язку з близькими. До деяких з них обвинувачений особисто застосовував погрози, тортури, насильство та наносив тілесні ушкодження. Незаконне затримання громадян відбулося через їх проукраїнську позицію, спротив окупації півострова та перешкоджання проведенню незаконного референдуму», – повідомила пресслужба української прокуратури.

Дії обвинувачуваного кваліфіковані як порушення законів та звичаїв війни та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Йому може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі.

Українська прокуратура раніше заочно повідомила про підозру Безлеру. Повідомлялося, що він причетний до тортур стосовно українських активістів Олексія Гриценка, Сергія Супруна, Наталії Лук’янченко. Публічних коментарів Безлера щодо звинувачень не було.

14 березня 2014 року народний депутат України Анатолій Гриценко повідомив, що його син, активіст «Автомайдану» Олексій, а також його друзі Сергій Супрун і Наталія Лук’янченко зникли у Криму. До цього вони розвозили українським військовим у Криму продовольство та медикаменти.

20 березня 2014 року стало відомо про звільнення з російського полону Гриценка та Супруна. Раніше відпустили і Лук’янченко.

У грудні 2021 року 11 років ув’язнення за вироком судді Слов’янського міськрайонного суду отримав помічник Безлера Віктор Міхед.

Колишній чільний командир бойовиків російських гібридних сил на Донбасі Ігор Безлер був відомий на прізвисько «Бєс». Цей громадянин Росії, який тривалий час легально жив у Горлівці (за деякими повідомленнями, він міг мати й українське громадянство), за даними українських спецслужб, був співробітником російської військової розвідки, відомої як ГРУ.

У лютому 2014 року він брав участь у силових акціях проросійських сил під час окупації Росією українського Криму, а з квітня до кінця жовтня 2014 року командував одним із загонів бойовиків, який контролював Горлівку і ще кілька міст Донбасу. Нинішнє місце його перебування невідоме.