Помічника Безлера засудили до 11 років ув’язнення

11 років ув’язнення за вироком судді Слов’янського міськрайонного суду Наталії Дюміної отримав громадянин України Віктор Михед, помічник офіцера ГРУ Росії Ігоря Безлера (псевдо «Бєс»).

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Михеда звинувачували у злочинах, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України: створення терористичної групи чи організації, пособництво злочину, жорстоке поводження з військовополоненими і цивільним населенням.

За версією обвинувачення, Михед доєднався до загону ватажка гібридних сил Росії у Горлівці, офіцера ГРУ Росії Ігоря Безлера: серед іншого, він відповідав за пропаганду, знімав відео, у тому числі й фейкового розстрілу, конвоював полонених.

Віктор Михед заперечував свою провину, зазначав, що, мовляв, під час суду його права були порушені (не надали час для підготовки до дебатів, не надали перекладача з української на російську). Підсудний додав, що відео фейкового розстрілу не знімав.

Останнє судове засідання, за клопотанням захисниці проходило без присутності журналістів.

Під час пояснень у суді Михед зазначив, що доєднався до загону Безлера, просив житло і можливість вести відеозйомку. «У моєму проханні не було відмовлено», – зазначив обвинувачений. Він стверджує, що не був штатним співробітником угруповання, а фільмував наслідки обстрілів, які робила, начебто, українська сторона. Також Михед повідомив, що випускав інформаційні листівки з адресами бомбосховищ, а ще «допомагав будь-яким чином ополченцям».

На останньому судовому засіданні Михед заявив, що думає про оголошення голодування.

Наразі повний текст вироку ще не опублікували.