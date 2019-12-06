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06 грудня 2019, Київ 23:02
Новини | Спорт

Біатлон: Підручний завершить українську естафету в Остерсунді

У березні саме в Остерсунді Дмитро Підручний (на фото) сенсаційно став чемпіоном світу

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За добу до початку в шведському Остерсунді класичної чоловічої біатлонної естафети тренерські штаби оприлюднили списки учасників змагання. Українську четвірку, як ідеться в попередньому протоколі, складуть Артем Тищенко, Артем Прима, Руслан Ткаленко та Дмитро Підручний.

Початок змагання – 7 грудня о 18:30 за Києвом.

Українські чоловіки наразі не мають значних успіхів на першому етапі Кубка світу. На відміну від них, жіноча частина команди вже відзначилася вдалим виступом в індивідуальній гонці, де Юлія Джима змогла фінішувати другою.

Жінки завершать перший етап Кубка світу в неділю, 8 грудня. Початок їхньої естафети – о 16:30 за київським часом.

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