Біатлон: Підручний вийде на старт індивідуальної гонки в Остерсунді

Лідер чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний 4 грудня вийде на старт індивідуальної гонки на першому етапі Кубка світу, що триває в шведському Остерсунді. Підручний відновився після травми спини, яка не дозволила йому вийти на старт перших естафет нового сезону і могла вплинути на провальний виступ у спринті (там українець став лише 64-м).

Також у складі «синьо-жовтих» виступлять Артем Тищенко, Артем Прима, Руслан Ткаленко і Антон Дудченко.

Початок індивідуальної гонки в Остерсунді – о 17:15 за київським часом.