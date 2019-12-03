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04 грудня 2019, Київ 01:07
Новини | Спорт

Біатлон: Підручний вийде на старт індивідуальної гонки в Остерсунді

Саме в Остерсунді 10 березня 2019 року Дмитро Підручний сенсаційно став чемпіоном світу в гонці переслідування

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Лідер чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний 4 грудня вийде на старт індивідуальної гонки на першому етапі Кубка світу, що триває в шведському Остерсунді. Підручний відновився після травми спини, яка не дозволила йому вийти на старт перших естафет нового сезону і могла вплинути на провальний виступ у спринті (там українець став лише 64-м).

Також у складі «синьо-жовтих» виступлять Артем Тищенко, Артем Прима, Руслан Ткаленко і Антон Дудченко.

Початок індивідуальної гонки в Остерсунді – о 17:15 за київським часом.

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