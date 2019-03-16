На чемпіонаті світу в Остерсунді завершилася естафетна гонка у чоловіків, Україна на 12-му місці

На чемпіонаті світу в Остерсунді завершилася естафетна гонка у чоловіків. Українська четвірка біатлоністів, що складалася з Артема Прими, Сергія Семенова, Артема Тищенка та Руслана Ткаленка, посіла 12-е місце.

Переможцем естафетної гонки серед чоловіків стала Норвегія, срібло виборола Німеччина, а бронзу здобула команда Росії.

17 березня – завершення чемпіонату світу з біатлону двома мас-стартами.

Чемпіон світу в гонці переслідування Дмитро Підручний пропустив сьогоднішню чоловічу естафету, щоб краще підготуватися до завершального старту змагання – недільної гонки з масовим стартом.

Раніше сьогодні жіноча збірна України у складі Анастасії Меркушиної, Віти і Валі Семеренко та Юлії Джими стала бронзовим призером у жіночій естафетній гонці.