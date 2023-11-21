Байден у свій 81-й день народження помилував індиків до Дня подяки

Президент США Джо Байден взяв участь у щорічній традиції Білого дому перед Днем подяки – помилуванні індички, повідомляє «Голос Америки».

Цього року американський лідер помилував двох птахів на імена Ліберті та Белл, вирощених на фермі у штаті Міннесота. За звичаєм, за ніч до участі в церемонії помилування, індики «жили» в розкішному готелі в центрі Вашингтона, повідомляє NBC News.

Індичка – головна страва під час святкування Дня подяки у США, а традиція, за якою президент милує одного або обох індиків від долі опинитись на урочистому столі, сягає 76 років, але перша така офіційна церемонія відбулась у Білому домі у 1989 році за президентства Джорджа Буша-старшого.

Цього року церемонія помилування індички припала на 81-й день народження Джо Байдена, і президент не мав інших планів у своєму публічному графіку. CNN пише, що Байдени обмежуються стриманим сімейним святкуванням.

Цьогоріч Байден святкує на тлі нової хвилі обговорення його віку та фактичного початку президентських перегонів 2024 року, пише USA Today. Байден уже є найстарішим президентом в історії США, і в разі його переобрання йому буде 86 років на момент закінчення другого терміну.

Байден сам часто жартує про свій вік, зокрема в червні він сказав: «Я знаю, що мені 198 років». Також, говорячи про виборців, яких непокоїть його вік, Байден сказав: «Я поважаю те, що вони уважно дивляться на це. Я б також уважно подивився на це. Я уважно подивився на це, перш ніж вирішив балотуватись, і почуваюся добре».

Водночас опитування Університету Монмута в жовтні показало, що 76% виборців вважають, що Байден занадто старий, щоб ефективно виконувати свої обовʼязки протягом другого терміну на посаді. Для порівняння, 48% опитаних сказали те ж саме про лідера республіканців Дональда Трампа, якому зараз 77 років і який поки випереджає інших висуванців у кандидати від республіканців.