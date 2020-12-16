Байден у штаті Джорджія агітував за демократичних кандидатів до Сенату

Обраний президент США Джо Байден 15 грудня в штаті Джорджія закликав виборців підтримати своїх однопартійців, які змагаються за два місця в Сенаті США.

Байден виступив на підтримку Рафаеля Ворнока та Джона Оссоффа лише через кілька годин після спілкування з лідером республіанської більшості в Сенаті Мітчем Макконнеллом. Після цієї зустрічі Байден повідомив, що вони з Макконнеллом домовилися про обговорення потенційних напрямків співпраці.

Макконнелл, який упродовж тижнів не коментував результати виборів, поки президент Дональд Трамп заявляв про фальсифікації, 15 грудня привітав Байдена з перемогою.

Під час своєї передвиборчої агітації в Джорджії Байден закликав обрати демократів. Якщо обидва його однопартійці виграють, це означатиме рівність між демократами і республіканцями в Сенаті – по 50 сенаторів. У такому разі право вирішального голосу переходить до віцепрезидента, і в січні 2021 року це дало би право Камалі Гарріс схилити перевагу на користь демократів.