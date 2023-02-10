Перед річницею вторгнення Росії в Україну Байден поїде до Польщі – Білий дім

Президент США Джо Байден перед річницею повномасштабного російського вторгнення в Україну здійснить візит до союзника Сполучених Штатів по НАТО Польщі, повідомив Білий дім 10 лютого.

Байден відвідає Польщу з 20 до 22 лютого, де зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Також у програмі американського лідера є зустрічі з членами Бухарестської дев’ятки (це Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія та Угорщина), групою членів НАТО у Східній Європі, вказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

У повідомленні не розкривається, чи очікується участь у цих заходах президента України Володимира Зеленського.

Раніше цього тижня Байден у своєму виступі з промовою «Про стан справ у країні» перед американським Конгресом звернувся до України, заявивши, що Сполучені Штати будуть надавати підтримку «стільки, скільки потрібно».

«Сьогодні до нас знову приєднується посол України в США. Вона уособлює не лише свою країну, а й мужність свого народу. Пані посол, Америка – єдина у підтримці вашої країни. Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно. Наша країна прагне більшої свободи, гідності і миру, не тільки в Європі, але всюди», – сказав Байден.

Президент США назвав напад Росії на Україну «випробуванням на віки», «тестом для Америки, тестом для світу».

3 лютого Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 2,2 мільярда доларів.

Загалом США виділили Україні понад 27,1 мільярда доларів безпекової допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.