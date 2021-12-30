Байден і Путін почали телефонну розмову

Президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін почали свою другу розмову за цей місяць – на тлі зростання напруженості через накопичення російських сил поблизу кордону України. Про початок телефонної розмови о 22:35 за київським часом повідомили представники американської адміністрації, пишуть західні інформагенції.

Напередодні в Білому домі повідомили, що лідери двох країн «обговорять низку тем, у тому числі майбутні дипломатичні відносини з Росією».

«Адміністрація Байдена продовжує вести широку дипломатичну роботу з нашими європейськими союзниками та партнерами, консультуючись та координуючи загальний підхід у відповідь на військове нарощування Росії на кордоні з Україною», – заявили в адміністрації США.

Розмову напередодні зустрічі Росії зі США та НАТО з питань безпеки ініціювала Москва. За словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, під час дзвінка сторони мають уточнити свої позиції перед важливими переговорами. У Кремлі заявили, що хочуть ще раз обговорити ті вимоги, які раніше висунули США щодо України і НАТО.

Пєсков зазначив, що це звичайна телефонна розмова без публічної частини. Це вже друга розмова Путіна і Байдена у грудні.

Від початку президентства Джо Байдена мав дві зустрічі з Володимиром Путіним: особисту в Женеві влітку і через відеозв’язок цього місяця.

Восени ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомили про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США та країни Заходу припустили, що Москва готує нове, масштабне, військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США та НАТО «гарантій безпеки» – зокрема, не розширювати НАТО на схід і не включати у військовий союз нових членів з-поміж колишніх радянських республік.

Водночас секретар Ради нацбезпеки України повідомив, що Київ на сьогодні не бачить загрози нападу з боку Росії. За словами Олексія Данилова, Москва наразі не може почати повноцінне вторгнення фізично.

Переговори Росії, США і НАТО щодо «гарантій безпеки» мають пройти в січні 2022 року.