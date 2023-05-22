Наєв розповів, скільки російських літаків ще залишається на аеродромах Білорусі

На аеродромах в Білорусі ще залишається 13 літаків та 12 гелікоптерів повітряно-космічних сил РФ, однак «армія РФ зараз рідко використовує білоруські аеродроми для бомбардувань України», зазначив в інтерв’ю «Укрінформу» командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«Після невдалого вторгнення армії Росії з території Білорусі, наступних невдач на нашому сході та півдні керівництво Білорусі обмежило свою співпрацю з Росією до постачання озброєння, боєприпасів, а також надання полігонів для підготовки мобілізованих. Але не слід забувати, що у грудні 1999 року між Росією та Білоруссю було укладено договір про створення «Союзної держави», яка мала на меті об’єднання обох країн. З метою перевірки можливості спільного застосування авіаційного угруповання Росії та Білорусі проводилося спільне патрулювання її повітряного простору, в тому числі, щоб показати країнам НАТО готовність до дій у відповідь», – наголосив Наєв.

Він нагадав, що до 6 квітня цього року на території Білорусі перебували три літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет «Кинджал».

«На даний час на території Білорусі все ще залишається 13 літаків: Су-34 – 8 одиниць, Су-30СМ – 3 одиниці, Су-24МР – 2 одиниці. Також ми спостерігаємо там 12 гелікоптерів Мі-8, Мі-24, Мі-28Н повітряно-космічних сил Росії», – повідомив командувач.

У лютому 2022 року керівництво Білорусі підтримало агресію Росії проти України та дозволило використовувати військову інфраструктуру та повітряний простір для вторгнення російської армії та обстрілів мирних міст в Україні, жертвами яких стали десятки тисяч мирних українських жителів. Територія Білорусі пізніше в окремі періоди активно використовувалася російською армією для нападу на Україну.

18 травня з Олександр Лукашенко скептично поставився до українського контрнаступу і назвав його «дезінформацією». За його словами, ніякого контрнаступу «бути не може».