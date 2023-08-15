У Білорусі суд ліквідував опозиційну Об’єднану громадянську партію

Верховний суд Білорусі постановив закрити опозиційну Об’єднану громадянську партію, повідомила правозахисна група «Вясна» 15 серпня.

Лідерів цієї партії – Миколу Козлова, Оксану Алексєєву та Антоніну Ковальову – раніше засудили до 2,5 року позбавлення волі за участь у протестах у Мінську 2020 року.

Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, це частина ширшої кампанії з придушення інакомислення в країні – днем раніше, 14 серпня, суд ухвалив розпустити партію «Білоруський народний фронт».

З початку цього року білоруська влада також припинила діяльність Партії зелених, Республіканської партії, Соціал-демократичної партії народної згоди та Білоруської соціал-демократичної партії.