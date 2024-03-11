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У Білорусі знову оголосили про перевірку бойової готовності армії

Навчання білоруських військ поблизу кордону Польщі та Україні, березень 2023 року
Навчання білоруських військ поблизу кордону Польщі та Україні, березень 2023 року

Міністерство оборони Білорусі 11 березня оголосило про початок перевірки боєготовності з’єднань і військових частин у Збройних силах, передає білоруська служба Радіо Свобода.

«Перевірка має комплексний характер. Особовий склад переміститься у визначені райони, проведе низку навчань і тренувань, у тому числі з бойовою стрільбою», – йдеться в офіційному повідомленні.

Під час перевірки запланований рух військової техніки, а також тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та територіями місцевості.

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Олександр Лукашенко підтримав російське військове вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року та дозволив використовувати територію, військову інфраструктуру та повітряний простір Білорусі для вторгнення російської армії та обстрілів українських міст, внаслідок яких загинули десятки тисяч мирних українців.

У перші дні повномасштабної війни уряд України вирішив закрити всі пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Після виведення російських військ із Київської та Чернігівської областей між країнами працює лише один пункт пропуску – у Волинській області. Через неї в Україну повертаються українці, яких незаконно вивезли до Росії.

Через підтримку Олександром Лукашенком агресії Росії проти України проти Білорусі ввели міжнародні санкції.

З моменту вторгнення Росії в Україну на території Білорусі практично безперервно проводяться військові навчання.

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