У Білорусі знову оголосили про перевірку бойової готовності армії

Міністерство оборони Білорусі 11 березня оголосило про початок перевірки боєготовності з’єднань і військових частин у Збройних силах, передає білоруська служба Радіо Свобода.

«Перевірка має комплексний характер. Особовий склад переміститься у визначені райони, проведе низку навчань і тренувань, у тому числі з бойовою стрільбою», – йдеться в офіційному повідомленні.

Під час перевірки запланований рух військової техніки, а також тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та територіями місцевості.

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Олександр Лукашенко підтримав російське військове вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року та дозволив використовувати територію, військову інфраструктуру та повітряний простір Білорусі для вторгнення російської армії та обстрілів українських міст, внаслідок яких загинули десятки тисяч мирних українців.

У перші дні повномасштабної війни уряд України вирішив закрити всі пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Після виведення російських військ із Київської та Чернігівської областей між країнами працює лише один пункт пропуску – у Волинській області. Через неї в Україну повертаються українці, яких незаконно вивезли до Росії.

Через підтримку Олександром Лукашенком агресії Росії проти України проти Білорусі ввели міжнародні санкції.

З моменту вторгнення Росії в Україну на території Білорусі практично безперервно проводяться військові навчання.