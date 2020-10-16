Генпрокурор Білорусі: за участь в акціях протесту порушили 400 кримінальних справ

У Білорусі з 9 серпня відкрили понад 400 кримінальних справ за порушення громадського порядку, повідомив державному телеканалу «Білорусь 1» генеральний прокурор країни Андрій Швед.

За його словами, багато з цих справ вже на стадії завершення попереднього розслідування. Швед також зазначив, що відзначається «радикалізація протестних настроїв».

«Йдеться, наприклад, про факти блокування дорожнього руху, перш за все – в столиці. Прокурори орієнтували органи дізнання, правоохоронців на те, щоб максимально підвищити оперативність затримання таких осіб, в кожному разі негайно порушувати кримінальні справи, вирішувати питання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, – сказав генпрокурор.

Він додав, що державні обвинувачі «по цих справах й інших справах, пов’язаних із порушенням громадського порядку», проситимуть суди «призначати максимальні покарання».

Коментуючи подачу заяв від громадян, які постраждали від дій силовиків, Швед зазначив, що Білорусь – «правова держава».

«Немає жодного факту, щоб заяву-повідомлення громадянина про скоєння стосовно нього протиправних дій не було зареєстровано і розглянуто в установленому порядку. Всьому свій час, є процесуальні строки, будуть ухвалені законні рішення по кожному з повідомлень», – зазначив він.

Експертам ООН і правозахисникам відомо про 450 задокументованих випадків катувань і жорстокого поводження з людьми, затриманими в Білорусі в ході протестних акцій після президентських виборів 9 серпня. Поки що жодної кримінальної справи за цими фактами відкрито не було.

Тим часом, міліція Білорусі вкотре заявляє, що готова застосовувати на протестах зброю.

Як заявив в ефірі телеканалу ОНТ начальник ГУВС Мінського міськвиконкому Іван Кубрак, силовики мають «досить спеціальних засобів, табельної зброї на озброєнні, яку готові застосувати».

Кубрак уточнив, що застосування зброї – це «крайній захід, якщо вже неможливо виконати поставлене завдання – захистити наших громадян, у тому числі і під час нападу на співробітників ОВС, іншим способом».

Протести в Білорусі тривають понад два місяці. Вони почалися 9 серпня, відразу після президентських виборів, на яких, за даними ЦВК Білорусі, вшосте переміг Олександр Лукашенко.

Протестувальників жорстко затримував ОМОН, є сотні задокументованих свідчень побиття громадян у в’язницях та ізоляторах тимчасового утримання. Силовики нерідко використовують для розгону мирних демонстрацій водомети, світлошумові гранати і сльозогінний газ.