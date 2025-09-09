Білорусь: причиною смерті політв’язня Піднебенного стала задуха

Причиною смерті 36-річного політв’язня Андрія Піднебенного в могильовській колонії №15 стала задуха, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на обізнані з ситуацією джерела.

Інші обставини смерті політв’язня поки що невідомі. Офіційно білоруська влада наразі не коментувала інцидент.

Про смерть Андрія Піднебенного стало відомо з допису його матері Валентини Піднебенної у фейсбуці. Вона повідомила, що він помер 3 вересня. За даними білоруської служби Радіо Свобода, політв’язня затримали кілька днів тому.

Андрій Піднебенний став дев’ятим політв’язнем, про смерть якого за ґратами в Білорусі стало відомо. У нього лишилися дружина та двоє маленьких дітей.

Піднебенний був громадянином Росії, але з шести років жив у Білорусі. Він був спостерігачем на виборах 2020 року Піднебенний. Чоловік був обурений фальсифікаціями, писав скарги до прокуратури на голову комісії. Брав участь у протестах. На одному з них він був на машині: за це його оштрафували та позбавили прав.

Силовики затримали Піднебенного в листопаді 2021 року, звинувативши в тому, що він нібито проколов колеса 39 тролейбусів, підпалив автомобіль начальника управління Департаменту виконання покарань по Гомельській області, адміністрував телеграм-канал і чат, визнані «екстремістськими», а також підпалив кран на будівництві.