Білорусь: дві третини учасників «референдуму» підтримали відмову від безʼядерного статусу – ЦВК

Лояльна Олександрові Лукашенку Центральна виборча комісія Білорусі повідомила про попередні результати «референдуму» щодо зміни конституції країни, який відбувся 27 лютого.

За її даними, понад 65% учасників голосування підтримали зміни, які уможливлюють владу Лукашенка до 2035 року. Також нововведення легітимізують повноваження Всебілоруських народних зборів – структури, яка не має прозорого механізму формування, але отримає повноваження скасовувати рішення інших органів влади.

Також, як стверджує ЦВК, білоруси підтримали відмову від нейтралітету та без’ядерного статусу своєї країни. Білорусь, яка не має можливості виробляти власну ядерну зброю, таким чином може стати майданчиком для розміщення російських ядерних ракет.

За даними білоруської ЦВК, явка становила майже 79% від загальної кількості осіб, внесених до списків для голосування.

Під час голосування понад пів тисячі людей затримали на протестах проти війни з Україною і «референдуму» щодо поправок до конституції.