Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

На акціях протесту в Білорусі затримали понад 500 людей – правозахисники

Протестувальники в Мінську, 27 лютого 2022 року

Понад пів тисячі людей затримали в Білорусі під час акцій протесту проти війни з Україною і «референдуму» щодо поправок до конституції, повідомляє білоруський правозахисний центр «Весна».

У Мінську у вуличних ходах взяли участь понад тисяча людей. Це наймасовіша акція протесту в місті останнім часом – після того, як влада Білорусі жорстоко придушила багатотисячні акції противників режиму Олександра Лукашенка, які не погодилися з офіційними даними ЦВК про його переобрання президентом на шостий термін поспіль у серпні 2020 року.

27 лютого в Білорусі пройшов «референдум» щодо зміни конституції країни, який ініціював Лукашенко. За даними білоруської ЦВК, явка становила майже 79% від загальної кількості осіб, внесених до списків для голосування.

У новому варіанті конституції, зокрема, пропонується обмежити час перебування на посаді президента двома термінами. Однак ця норма почне діяти після вступу на посаду новообраного голови держави.

Спалах протестів проти вторгнення Росії в Україну охопив увесь світ (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Спалах протестів проти вторгнення Росії в Україну охопив увесь світ (фотогалерея)

Тисячі людей вийшли на вулиці своїх країн по всьому світу на підтримку України, яка протистоїть широкомасштабному вторгненню російських військ
Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG