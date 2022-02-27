На акціях протесту в Білорусі затримали понад 500 людей – правозахисники

Понад пів тисячі людей затримали в Білорусі під час акцій протесту проти війни з Україною і «референдуму» щодо поправок до конституції, повідомляє білоруський правозахисний центр «Весна».

У Мінську у вуличних ходах взяли участь понад тисяча людей. Це наймасовіша акція протесту в місті останнім часом – після того, як влада Білорусі жорстоко придушила багатотисячні акції противників режиму Олександра Лукашенка, які не погодилися з офіційними даними ЦВК про його переобрання президентом на шостий термін поспіль у серпні 2020 року.

27 лютого в Білорусі пройшов «референдум» щодо зміни конституції країни, який ініціював Лукашенко. За даними білоруської ЦВК, явка становила майже 79% від загальної кількості осіб, внесених до списків для голосування.

У новому варіанті конституції, зокрема, пропонується обмежити час перебування на посаді президента двома термінами. Однак ця норма почне діяти після вступу на посаду новообраного голови держави.