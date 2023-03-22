«Розпалювання ворожнечі»: в Білорусі три роки колонії загрожує журналістові Семченку

У Білорусі державне обвинувачення запросило три роки колонії загального режиму для колишнього журналіста провладного телеканалу ОНТ Дмитра Семченка у справі про «розпалювання ворожнечі» (частина 1 статті 130 Кримінального кодексу Білорусі). Про це повідомляє державне агентство БелТА.

За версією слідства, чоловік у 2020–2022 роках «тричі розмістив публікації у соціальних мережах…, спрямовані на те, щоб сформувати у суспільства негативне ставлення до правоохоронних органів, військовослужбовців, а також представників державної влади загалом, які виступають за збереження чинного конституційного ладу Білорусі».

Семченко визнав провину. В останньому слові він пояснив, що на момент написання публікацій не мав ненависті до конкретних соціальних груп. Чоловік також підтвердив, що згоден із висновками експерта, що його слова могли спровокувати соціальну ворожнечу та ворожнечу.

Силовики затримали Семченка в середині вересня 2022 року разом із дружиною. Згодом суд у Мінську заарештував чоловіка на 15 діб. Його визнали винним у «дрібному хуліганстві».

У вересні 2020 року Дмитра Семченка було затримано та згодом заарештовано на 15 діб за участь у несанкціонованих мітингах.

Семченко звільнився з телеканалу ОНТ, де очолював президентський пул журналістів, у серпні 2020 року, висловивши таким чином свою незгоду з політикою насильства над людьми під час протестів.

На своїй сторінці в інстаграмі він раніше писав: «Коли я побачив, як нищать білоруський народ, – зрозумів, що вже ніколи не зможу мовчати про це. Інакше буду живим трупом! Моя Білорусь та люди, які тут живуть, – для мене найвища цінність. Як я можу говорити з екрану про наркоманів і безробітних, що хитаються вулицею, або знімати про прибиральну, коли наших дівчаток ґвалтують в автозаках, розривають їм яєчники і матки, позбавляючи можливості стати мамами».