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23 вересня 2020, Київ 00:02
Новини | Міжнародні

У Білорусі запрацював сайт МВС, який був недоступний протягом 19 днів

Скріншот із сайту МВС Білорусі, 22 вересня 2020 року

Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ Білорусі 22 вересня відновив свою роботу, повідомила у телеграмі речниця МВС Ольга Чемоданова. Сайт був недоступний протягом 19 днів, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Пресслужба МВС повідомляла, що робота сайту «призупинена з технічних причин».

Доступ до сайту МВС зник 3 вересня. Потім відомство заявило, що «була вчинена спроба встановити шкідливі програми, які блокують або змінюють низку інформаційних ресурсів МВС», і наголосило, що «фахівці працюють над усуненням виявлених проблем».

Згідно зі скріншотами, опублікованими у білоруських ЗМІ, до того, як сайт перестав працювати, на ньому з’явилися оголошення про розшук президента Олександра Лукашенка і міністра внутрішніх справ Юрія Караєва, яких «звинувачують у воєнних злочинах проти білоруського народу».

Наступного дня перестали працювати сайти Білоруської торгово-промислової палати і громадського об’єднання «Біла Русь», і на них з’явилося звернення «кіберпартизанів Білорусі».

14 вересня зупинив роботу сайт Міністерства з питань податків і зборів. Також були напади на сайти Академії МВС і «Білоруської лотереї».

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