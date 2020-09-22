У Білорусі запрацював сайт МВС, який був недоступний протягом 19 днів

Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ Білорусі 22 вересня відновив свою роботу, повідомила у телеграмі речниця МВС Ольга Чемоданова. Сайт був недоступний протягом 19 днів, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Пресслужба МВС повідомляла, що робота сайту «призупинена з технічних причин».

Доступ до сайту МВС зник 3 вересня. Потім відомство заявило, що «була вчинена спроба встановити шкідливі програми, які блокують або змінюють низку інформаційних ресурсів МВС», і наголосило, що «фахівці працюють над усуненням виявлених проблем».

Згідно зі скріншотами, опублікованими у білоруських ЗМІ, до того, як сайт перестав працювати, на ньому з’явилися оголошення про розшук президента Олександра Лукашенка і міністра внутрішніх справ Юрія Караєва, яких «звинувачують у воєнних злочинах проти білоруського народу».

Наступного дня перестали працювати сайти Білоруської торгово-промислової палати і громадського об’єднання «Біла Русь», і на них з’явилося звернення «кіберпартизанів Білорусі».

14 вересня зупинив роботу сайт Міністерства з питань податків і зборів. Також були напади на сайти Академії МВС і «Білоруської лотереї».