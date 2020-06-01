Білоруського опозиціонера Статкевича заарештували на 15 діб

У Білорусі опозиційного політика Миколу Статкевича заарештували на 15 діб, написала в Facebook його дружина Марина Адамович.

За даними незареєстрованого в Білорусі правозахисного центру «Весна», Ленінський районний суд 1 червня засудив політика «за участь в несанкціонованому масовому заході».

Насправді Статкевич навіть не дійшов до місця призначення. 31 травня він мав намір взяти участь у пікеті зі збору підписів за незалежних кандидатів, але по дорозі на Комаровський ринок люди в цивільному відвезли його в невідомому напрямку. Марина Адамович написала заяву в міліцію про викрадення чоловіка, пізніше стало відомо про його затримання.

Пікети зі збору підписів 31 травня пройшли в Мінську й кількох містах країни. На вулиці вийшли кілька тисяч людей, всі вони підтримували опозиційних кандидатів у президенти, а деякі вимагали відставки чинного голови держави Олександра Лукашенка.

Крім того, учасники пікетів були незадоволені затриманням в Гродні Сергія Тихановського, ще одного кандидата в президенти від опозиції.

Всього за вихідні, за даними TUT.BY, затримали щонайменше 20 осіб.

На 15 діб також заарештували лідера зареєстрованого в Чехії «Молодого фронту» Дениса Урбановича й активіста «Європейської Білорусі» Максима Вінярського.

Президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня, чинний президент Лукашенко балотується на шостий термін. Він прийшов до влади в 1994 році і кілька разів міняв конституцію, щоб залишатися на президентській посаді.

Статкевич – один із кандидатів в президенти, якого не зареєструвала Центральна виборча комісія, і один з найавторитетніших представників білоруської опозиції. Офіційною причиною відмови в його реєстрації стала непогашена судимість Статкевича за організацію масових протестів проти фальсифікації виборів.

У 2011 році суд визнав його винним в організації масових заворушень і засудив на шість років позбавлення волі.

Через чотири роки – в 2015-му – Лукашенко помилував Статкевича, але судимість політика вважається незнятою через те, що стаття, за якою він засуджений, відносить заворушення до особливо тяжких злочинів. Статкевич продовжує брати участь в акціях і протестах, міліція неодноразово його затримувала.