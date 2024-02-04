У Білорусі за «зраду державі» судитимуть офіцера, який не приховував позицію про війну в Україні

У Мінському міському суді 15 лютого розпочнеться суд над заступником командира 310-ї групи артилерії з ідеологічної роботи 120-ї окремої гвардійської механізованої бригади гвардії підполковником Антоном Черемних, повідомляє правозахисний центр «Вясна».

Черемних звинувачують у «зраді держави особою, на яку поширюється статус військовослужбовця» та «розпалювання соціальної ворожнечі». Йому загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі.

Він перебуває в мінському СІЗО-1 з початку лютого 2023 року. Подробиці справи невідомі, суд розглядатиме справу в закритому режимі.

Видання «Зеркало» з посиланням на колег затриманого пише, що Антон Черемних у 2020 році на президентських виборах підтримував альтернативного кандидата, а після придушення протестів планував піти з армії.

Його товариші по службі розповіли, що він також не приховував своєї позиції з приводу війни в Україні. «Своєї позиції з приводу війни він не приховував. Розповідав, що не хотів переказувати солдатам проросійські тези пропаганди, бо знав, що це неправда. Війну в Україні Антон взагалі приймав дуже близько до серця, тому що бував у Києві», – сказав один із колег офіцера.