Білорусь будує нове військове містечко за 40 кілометрів від кордону з Україною

Міністерство оборони Білорусі зводить у Гомельській області, за 40 кілометрів від кордону з Україною, нове військове містечко, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

У розслідуванні йдеться, що будівництво мало розпочатися в 2023 році і завершитися в 2027 році, але його перша черга має бути здана вже в березні 2024 року.

Будівництво нового військового об’єкта може бути пов’язане із заявами авторитарного правителя Білорусі Олександра Лукашенка в травні 2022 року. Тоді він оголосив про створення в Збройних силах «Південного оперативного командування».

Будівництво відбувається на території кількох колишніх дитячих таборів.

Український військовий експерт Олег Жданов у коментарі Радіо Свобода сказав, що, найімовірніше, у новому військовому містечку розмістять гарнізон, завданням якого стане прикриття державного кордону.

«Але якщо політичне обʼєднання Білорусі та Росії відбудеться, то доктрина зміниться на наступальну. Тоді це буде військова база для нападу», – вважає експерт. Він додав, що «не здивується», якщо вздовж кордону з Україною побудують ще кілька таких обʼєктів.

Колишній білоруський офіцер, який нині воює в полку Каліновського (переважно білоруське за етнічним складом зʼєднання в складі ЗСУ) в анонімному коментарі Радіо Свобода відзначив, що нове військове містечко може стати передовою базою на випадок можливого нападу на Україну з півночі – для захоплення Чернігова.

Білорусь є союзницею Росії в її війні проти України. У Білорусі є кілька таборів для підготовки російських військових, з аеродрому Мачулищі під Мінськом у 2022 році злітали російські літаки, які завдавали ракетних ударів по Україні, а на початку повномасштабної війни частина російських військ заходила на територію України з меж Білорусі.