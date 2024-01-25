У Білорусі почали «спецрозслідування» щодо журналіста Радіо Свобода Юрія Дракахруста та низки аналітиків

Слідчий комітет Білорусі розпочав «спеціальне розслідування» проти журналіста і аналітика Радіо Свабода Юрія Дракахруста, а також проти низки інших аналітиків, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Дракахруста підозрюють у:

«розпалюванні расової, національної, релігійної чи іншої соціальної ворожнечі чи ворожнечі, вчинене групою осіб»

«закликів до санкцій, інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, вчинених з використанням засобів масової інформації та мережі Інтернет»

«змова або інші дії, вчинені з метою захоплення або утримання державної влади неконституційним шляхом»

«учасники екстремістського формування з метою вчинення злочину екстремістського характеру»

а також співучасть у перших двох зазначених злочинах

Дата початку спеціального виробництва – 24 січня 2024 року, повідомляє Слідчий комітет. Дракахрусту запропонували «звертатися за адресою: м. Мінськ, вул. Першамайська, 7».

Загалом СК Білорусі почав спецрозслідування щодо 20 людей, яких називає «аналітиками Ціхановської». Як стверджують у відомстві, вони «долучилися до змови з метою захоплення державної влади в Білорусі неконституційним шляхом і приєдналися до екстремістських формувань».

До списку увійшли Григорій Астапеня, Філіп Біканов, Олександр Добравольський, Андрій Казакевич, Анна Красуліна, Євген Крижановський, Дзяніс Кучинський, Вероніка Лапуцька, Олександр Лагвінець, Анна Любакова, Василь Наумов, Марія Рогава, Пьотр Рудьковський, Алеся Руднік, Наталія Рабова, Павло Усау, Тетяна Чулицька, Олександр Шлик, Катерина Шматіна.

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У СК стверджують, що всі вони «брали активну участь у розробці та реалізації концепції деструктивної діяльності, спрямованої на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, а також сприяли розпалюванню соціальної ворожнечі та ворожнечі в суспільстві».

Особливе провадження у кримінальній справі може бути порушено щодо обвинуваченого, який перебуває за межами Білорусі і ухиляється від прибуття до органу, що веде кримінальний процес. Такі провадження можуть здійснюватися за 34 різними статтями, які переважно належать до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів. Серед іншого, це терористичний акт, геноцид, найманство, державна зрада, диверсія, створення екстремістського формування або участь у ньому, масові заворушення, заклики до санкцій.

Процес «спеціального розслідування» у Білорусі був спеціально запроваджений для тих політичних опонентів режиму, які перебувають за кордоном. Він передбачає заочний суд. Саме таким чином, поміж інших, отримали вироки політики Світлана Ціхановська (15 років загального режиму) і Павло Латушко (18 років посиленого режиму), а також блогери Степан Путило (29 років посиленого режиму) і Ян Рудзік (19 років) посиленого режиму). Серед заочно засуджених також – олімпійська медалістка Олександра Герасименя.