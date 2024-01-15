У Білорусі затримали чоловіка, який повернувся після 15 років життя в Польщі

Білоруські силовики затримали чоловіка, який живе в Польщі з 2009 року, а на Різдво разом із родиною повернувся до Білорусі, повідомляє правозахисний проєкт «Вясна».

В опублікованому близьким до білоруських силовиків телеграм-каналом «ПуЛьС ГрОдНо» відео чоловік сказав, що вже 15 років живе в Польщі та має польську посвідку на проживання.

Він також додав, що його затримали за поширення «екстремістських» матеріалів та участь у протестах у 2020 році. На камеру чоловік заявив, що «шкодує» про свою участь у тих подіях.

Телеграм-канал «Суди, затримання. Гродно та область» повідомив, що затриманий – житель Волковиського району Олександр Мазець. «Медіазона Білорусь» зʼясувала, що чоловік закінчив Варшавський університет і є співзасновником фірми NapinanaPolska, яка займається оздобленням та ремонтом квартир.

Де зараз перебуває затриманий і за якою статтею його затримали, невідомо.

Після протестів проти результатів виборів президента Білорусі в 2020 році білоруські силовики затримали понад 38 тисяч людей, ще не менш як 100 тисяч залишили країну, побоюючись довільного затримання, жорстокого поводження та несправедливих судів.

Також почастішали затримання тих, хто повертається до Білорусі. Найчастіше білорусів затримують після повернення з Польщі чи Литви. Білорусів, що повернулися, затримують за коментарі в соціальних мережах, участь у протестах 2020 року в Білорусі та акціях солідарності за кордоном.

40-річного Євгена Тихонова затримали під час перетину кордону. Він деякий час жив в Італії, потім повертався до Білорусі, а звідти разом із ІТ-компанією, в якій працював, релокувався до Польщі. У травні 2023 року Євген їхав до Білорусі у справах: на день народження матері, а також для того, щоб узяти довідку про несудимість та оформити довіреність. Його затримали за коментарі в телеграмі на адресу силовиків та Олександра Лукашенка та звинуватили за трьома статтями кримінального кодексу.