Влада Білорусі вирішила вилучати автомобілі, які використовують для блокування руху

Слідчий комітет Білорусі вирішив вилучати автомобілі, що використовуються демонстрантами під час протестів для блокування руху на дорогах, пише державне агентство БелТА з посиланням на відомство.

«Автомобілі, які використовуються для блокування транспорту, є знаряддями злочину і служать засобом для встановлення фактичних обставин у кримінальній справі, у зв’язку з чим будуть вилучатися у власників і визнаватися речовими доказами», – йдеться в повідомленні комітету.

За даними слідства, у Фрунзенському районі Мінська 10 серпня учасники протесту «створили перешкоди» для руху транспорту, що привело до заподіяння збитків «в особливо великому розмірі».

За підсумками огляду місця події комітет порушив кримінальну справу про «умисне блокування транспортних комунікацій».

У Слідчому комітеті заявили, що створення перешкод, установка барикад, постів або блокування заборонені законом.

У Мінську й інших містах Білорусі третю добу тривають протести проти результатів президентських виборів, на яких ушосте переміг Олександр Лукашенко, який є головою держави в Білорусі вже 26 років.

Численні демонстрації почалися в Білорусі 9 серпня, їх жорстоко розігнав ОМОН. Всього в країні за 9-10 серпня затримали понад п’ять тисяч людей, одна людина загинула.

Для розгону мирних мітингів силовики застосували водомети, гумові кулі і сльозогінний газ. За офіційними даними, в лікарні доставили понад 200 постраждалих. Точне число постраждалих невідоме.

Влада 11 серпня почала демонтувати лавочки, урни і тумби біля станції метро «Кам’яна Гірка» в Мінську. Під час протестів люди намагалися побудувати з них барикади, щоб блокувати рух.