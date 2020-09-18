У Білорусі затримали координаторку волонтерської служби правозахисної організації «Весна»

Увечері 17 вересня в Мінську затримали координаторку волонтерської служби правозахисної організації «Весна» Марію Рябкову та її чоловіка Вадима Жаромського. Через кілька годин Жаромського відпустили, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Коли Марія та Вадим поверталися додому, кілька автобусів зупинилися посеред вулиці, невідомі особи вибігли та поклали подружжя обличчям в асфальт. Їм сказали, що їх затримали в межах кримінальної справи за ч. 3 ст. 293 Кримінального кодексу (навчання або інша підготовка осіб до участі у заворушеннях, або фінансування такої діяльності).

Марію та Вадима посадили в різні мікроавтобуси, Вадима повезли до квартири на обшук. Під час обшуку було вилучено обладнання, особисті речі та гроші на навчання. Після цього Вадима повезли на допит до міліції, але згодом відпустили, сказавши, що наступного дня його допитають.

Нинішнє місцеперебування Рябкової невідоме, її шукають родичі та друзі.

Правозахисна організація «Весна», серед іншого, оприлюднює імена та прізвища затриманих на акціях протесту в Білорусі.

У Білорусі продовжується політична криза, пов’язана з багатотисячними протестами проти оголошеної владою перемоги на президентських виборах Олександра Лукашенка.

Він балотувався на шостий термін поспіль. Прихильники опозиції називають результати сфальсифікованими і закликають провести нові вибори, а також вимагають відставки Лукашенка.

Держави ЄС підсумки голосування в Білорусі не визнали, разом із ще низкою західних країн. Брюссель закликає Мінськ припинити переслідування учасників масових виступів і покласти край насильству з боку співробітників правоохоронних органів.