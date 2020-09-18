Тихановська звернеться до Ради з прав людини ООН

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська 18 вересня звернеться у відеозаписі до Ради з прав людини ООН. Це станеться під час термінових дебатів, скликаних Європейським союзом для обговорення репресій після виборів минулого місяця.

Євросоюз закликав верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет уважно стежити за ситуацією в Білорусі, де тисячі людей затримані, сотні побиті поліцією, надходять повідомлення про поширеність застосування тортур. На початку цього тижня Бачелет заявила, що ці твердження «мають бути задокументовані та розслідувані з метою притягнення винних до відповідальності».

Білоруська опозиція та Захід заявляють, що президент Олександр Лукашенко продовжив своє 26-річне правління через проголошення перемоги на фальсифікованих виборах.

Тихановська, яка втекла до Литви після голосування 9 серпня і заявляє, що перемогла, повідомила 17 вересня, що опозиція та правозахисні групи готуються оприлюднити список чиновників та силовиків, причетних до насильства проти протесувальників. За її словами, списки будуть передані США, Євросоюзу та іншим країнам.