Лукашенко: Білорусь закриває кордон з Литвою та Польщею, з Україною – посилює

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив 17 вересня, що Білорусь змушена закрити кордон з сусідніми Польщею та Литвою, з Україною ж прикордонний контроль посилять. Про це повідомляє агентство Reuters.

Лукашенко зробив цю заяву на тлі політичної кризи у Білорусі після президентських виборів та масових протестів, які слідували за ними.

16 вересня Олександр Лукашенко заявив, що знає про «реальні плани і тактику іноземних агресорів, навіть не супротивників Білорусі, але які готувались до поточних подій протягом останніх 10 років». Він також назвав Україну, Чехію, Польщу та Литву «американськими сателітами», які діяли проти Білорусі.

Країни Заходу, як і білоруська опозиція, не визнали підсумки виборів президента в Білорусі, вказуючи на масштабні фальсифікації.

Мандат Лукашенка закінчується 5 листопада, дата його інавгурації на новий (шостий) термін поки що не призначена.

Представники створеної білоруською опозицією Координаційної ради стверджують, що після 5 листопада Лукашенко не можна буде вважати легітимним головою держави, і закликають його почати переговори про вихід із ситуації. Лукашенко відмовляється.