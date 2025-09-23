У Білорусі через закриття кордону з Польщею зазнають збитків постачальники валюти до країни

Закриття експортних і транзитних шляхів через Польщу призводить до збитків та збільшення логістичних витрат білоруських підприємств, які раніше стабільно приносили Мінську надходження в іноземній валюті. Закриття кордону «вдарило одночасно по двох ключових секторах: транзиту Китай – Європа та експорту білоруських калійних добрив», відзначає Спільнота залізничників Білорусі.

«Хоча початкові втрати «Білоруської залізниці» можна оцінити в десятки мільйонів доларів втраченого доходу, наслідки для «Білоруськалію» є більш стратегічними: скорочення контейнерних перевезень позбавляє компанію одного з небагатьох шляхів до Китаю», – йдеться в коментарі.

Крім того, «Білоруськалій» буде змушений «ще більше покладатися на російську інфраструктуру, що збільшує витрати та робить компанію вразливою до перевантаження в російських портах та змін тарифної політики в Російській Федерації».

Це призведе до погіршення ситуації через збільшення логістичних витрат, зазначають автори. Головним наслідком закриття кордону не лише для «Білоруської залізниці», але й для «Білоруськалію» є «зникнення стабільного потоку порожніх контейнерів з Європи після розвантаження».

Раніше, за нормальної роботи залізничних прикордонних переходів, після розвантаження китайських товарів у Німеччині, Польщі та інших європейських країнах частина контейнерів поверталася порожньою до Бреста, пояснюють в ініціативі.

«Закриття польського кордону різко скоротило постачання таких контейнерів. Потік, який раніше повертався з Європи, зараз перекритий. Це створює дефіцит контейнерів для експортних партій і змушує «Білоруськалій» або шукати контейнери на російському ринку за вищою ціною, або зменшувати обсяги перевезень», – наголошують у Асоціації залізничників Білорусі.

Автори вважають, що погіршення ситуації на кордоні призведе до втрати «Білоруською залізницею» частини транзитних контрактів, які підуть на альтернативні маршрути через Російську Федерацію або Туреччину.

Усі ці економічно невигідні для «Білоруської залізниці» події, як зазначається, відбуваються на тлі «значних боргів», які вона вже має.

Кожен контейнерний поїзд перевозить в середньому близько 120-130 TEU (стандартна контейнерна одиниця). Вартість перевезення одного контейнера за маршрутом Китай – Європа становить 1,6-3,2 тисячі доларів. Китайці неохоче повідомляють дані про вантажообіг за маршрутом Китай – Європа. Відомо лише, що він зростає щороку. У 2022 році, за даними транспортно-логістичного порталу Infotrans, за цим маршрутом було перевезено 1,6 мільйона TEU. У травні 2024 року, як повідомляв rail-news.kz, було перевезено 186 тисяч TEU.

Експерти вважають, що «втрата доходів лише від блокування поїздів може скласти 40–50 мільйонів доларів до кінця вересня 2025 року, залежно від кількості таких блокованих поїздів».

Перетин кордону з Польщею для легкових і вантажних автомобілів, а також поїздів, досі закритий.

16 вересня міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі оголосило, що кордон залишиться закритим після російсько-білоруських маневрів і що «рух буде відновлено, коли кордон буде повністю безпечним».