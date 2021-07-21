Затримана в Білорусі журналістка Радіо Свобода продовжує голодування, вимагаючи допуску адвоката

Журналістка Радіо Свобода Інна Студзінська, затримана минулого тижня білоруськими силовиками, другий день продовжує голодування, вимагаючи допуску адвоката. Станом на 21 липня вона та її колеги Олег Грузділович та Алесь Дащинський залишаються в слідчому ізоляторі на вулиці Окрестіна в Мінську.

Серед цих трьох лише Алесь Дащинський 21 липня мав зустріч із адвокатом. Звинувачення їм досі невідомі, допитів не було, пише білоруська служба Радіо Свобода.

Троє журналістів Радіо Свобода були затримані 16 липня після обшуків за їхніми домашніми адресами.

20 липня працівник слідчого ізолятора повідомив родичам, що Олега Грузділовича та Алеся Дащинського затримали на термін до 10 днів. Того ж дня стало відомо, що Інна Студзінська оголосила голодування, а правозахисники визнали всіх трьох політичними в’язнями.

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай зробив заяву щодо затримання журналістів: «Арешт Алеся Дащинського з Радіо Свобода, а також арешти його колег Алега Грузділовича, Інни Студзінської та багатьох інших незалежних білоруських журналістів – останнє очевидне свідчення відчаю Олександра Лукашенка. Ці безперервні напади на журналістів, які служать населенню Білорусі, не приховують правди про те, що відбувається в країні. Алеся та його колег слід негайно звільнити».