Понад 5 тисяч білорусів запросили притулок у Євросоюзі в 2022 році

Громадяни Білорусі торік подали 5051 звернення щодо надання притулку в країнах Євросоюзу, йдеться у доповіді Агентства ЄС із питань притулку.

За рік у ЄС встигли ухвалити рішення щодо 4436 заявок білорусів, ще 2018 звернень до початку 2023 року залишалися на розгляді, з них 818 перебувають на розгляді вже понад пів року.

Із загальної кількості розглянутих заявок 3501 звернення задовольнили, надавши заявникам додатковий захист, а 423 білоруси набули статусу біженця. Лише 512 заявникам відмовили у притулку.

Згідно з документом, рівень задоволених запитів білорусів становив 88%. При цьому, як зазначається у доповіді, кількість перших заяв про надання притулку збільшилась на 35,4% порівняно з 2021 роком, а їхня загальна кількість збільшилася на 32,3%.

Загалом торік країни ЄС отримали 966 тисяч прохань про надання притулку, що майже на 50% більше, ніж у 2021 році. Найбільше звернень подали громадяни Сирії (132 тисячі), Афганістану (129 тисяч), Туреччини (55 тисяч), Венесуели (51 тисяча) та Колумбії (43 тисячі).

Найбільша частка позитивних рішень ухвалена щодо громадян Сирії, Білорусі, України, Еритреї, Ємену та Малі.

Згідно з офіційними статистичними даними, у 2021 році населення Білорусі становило 9,3 мільйона. Із середини 1990-х років воно скорочується, і навіть за оптимістичним сценарієм до кінця століття населення Білорусі скоротиться на третину – до шести мільйонів людей. За песимістичним сценарієм падіння буде ще більшим – до 4,2 мільйона осіб.

Головні причини цього – різке старіння населення через падіння народжуваності та масова еміграція з політичних причин.