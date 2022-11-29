Білий дім скликає новий «Саміт за демократію» в березні 2023 року

Білий дім оголосив про скликання другого міжнародного «Саміту за демократію», який відбудеться в березні наступного року. США організовують цей захід спільно з Коста-Рікою, Нідерландами, Південною Кореєю та Замбією, повідомляє агенція France-Presse.

Саміт, який є продовженням першого, що відбувся наприкінці 2021 року, продемонструє здатність демократій відповідати на «найактуальніші виклики світу», заявив Білий дім.

Президент Джо Байден зробив центральною темою своєї адміністрації змагання між демократіями та автократіями, такими як Китай і Росія.

Питання також є особистим, оскільки Байден розпочав свій мандат на тлі спроби його переможеного попередника-республіканця Дональда Трампа скасувати вибори 2020 року.

«Ми живемо в епоху, яка визначається викликами підзвітному та прозорому управлінню. З огляду на загарбницькі війни і зміни клімату, суспільну недовіру та технологічну трансформацію не може бути більш очевидним, що в усьому світі демократія потребує захисників на всіх рівнях», – ідеться в спільній заяві країн-співорганізаторів.

Перший саміт «Саміт за демократію» відбувся в грудні 2021 року, в ньому взяли участь лідери 110 держав, не були запрошені Китай, Росія та інші країни, режим у яких фахівці визнають недемократичним.