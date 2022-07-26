Генштаб: на Бахмутському напрямку біля Покровського тривають бої

На Бахмутському напрямку тривають бої зі штурмовою групою військ РФ біля Покровського, а спроби штурмів біля Берестового, Соледара та Семигір’я українські захисники успішно відбили, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.
За даними штабу, також на цьому напрямку противник обстріляв військову та цивільну інфраструктуру в районах Берестового, Соледара, Покровського, Веселої Долини, Вершини, Кодеми, Майорська і Торецька. Завдав авіаційних ударів безпосередньо по населених пунктах Покровське та Новолуганське.
На Слов’янському напрямку війська РФ обстріляли із ствольної, реактивної артилерії та танків райони Норцівки, Долини, Грушувахи, Краснопілля, Мазанівки та інших населених пунктів. Намагалися просунутися неподалік Богородичного – успіху не мали, відійшли.
На Краматорському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Райгородка, Закітного, Серебрянки, Верхньокам’янського, Виїмки, Переїзного та Білогорівки.
«Ворог завдав авіаудару біля Григорівки.Безуспішно намагався розвідати позиції Сил оборони в районі Верхньокам’янського. Спробу окупантів покращити тактичне положення в районі Івано-Дар’ївки українські воїни успішно відбили та змусили ворога тікати», – йдеться у повідомленні.
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів.
На Харківському напрямку, як повідомляють у Генштабі, війська РФ із ствольної та реактивної артилерії обстрілювали райони Борщоваої Соснівки, Петрівки, Рубіжного, Мосьпанового, Чугуєва, Світличного та Слатиного. Завдали авіаударів біля Залимана, Мосьпанового та Явірського. Крім того, російська розвідувальна група намагалася розкрити побудову оборони українських військ біля населеного пункту Чепіль – російських військових знешкодили.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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