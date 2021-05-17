Держдепартамент вказав на пріоритети у боротьбі адміністрації США за права ЛГБТ

Держсекретар США Ентоні Блінкен виступив із заявою з нагоди Міжнародного дня боротьби з гомофобією, трансфобією і біфобією, який відзначається 17-го травня. Текст заяви розміщено на сайті Державного департаменту США.

Як зазначив Блінкен, з моменту заснування цього дня минуло 16 років, і за цей період Сполучені Штати доклали багато зусиль для захисту прав і основних свобод усіх людей, включаючи лесбійок, геїв, бісексуалів, транссексуалів, квір-персон та інтерсексуалів.

«Щоб покласти край ненависті і насильства щодо ЛГБТКІ +, потрібні спільні дії від всіх нас. Сполучені Штати роблять свій внесок. Протягом перших тижнів після вступу на посаду президент Байден видав меморандум, який пропонує всім американським федеральним відомствам, які працюють за кордоном, «гарантувати, щоб дипломатичні зусилля США і допомога іноземним державам просували і захищали права ЛГБТКІ +». І ця важлива робота вже знаходиться в стадії реалізації», – зазначив держсекретар.

За словами Блінкена, Сполучені Штати приділяють пріоритетну увагу кільком ключовим напрямкам: боротьбі з криміналізацією статусу або поведінки ЛГБТКІ +; захисту біженців і прохачів притулку, що належать до ЛГБТКІ +; надання фінансування для захисту прав людини і просування недискримінації; реагуванню на порушення прав людини ЛГБТКІ + і створенню коаліцій і залученню міжнародних організацій до боротьби з дискримінацією ЛГБТКІ +.

Доповідь Державного департаменту США з приводу становища прав людини в Україні у 2020-му році відзначила, що події, які організовувались активістками за права жінок, або спільнотою ЛГБТІ «регулярно зривались членами насильницьких радикальних груп».

«Поліція часом не захищала учасників адекватно від атак перед подіями, чи після них, і не надавала достатньої охорони для менших демонстрацій та подій, особливо тих, які організовувались особами, які належать до груп меншин, чи опозиційних політичних рухів», – мовилося у доповіді.

У доповіді Держдепартаменту також вказували на випадки «соціального насильства проти ЛГБТІ-осіб, які були скоєні членами насильницьких радикальних груп», та те, що «влада часто не розслідувала такі випадки адекватно і не притягувала винних до відповідальності».

«Працюючи разом, ми можемо створити світ, в якому поважають і прославляють гідність всіх людей. Саме в партнерстві ми досягнемо нашої мети – створити інклюзивне суспільство, де поважають права всіх людей і ніхто не живе в страху через те, хто він або кого любить», – підкреслив Блінкен у заяві з приводу Міжнародного дня боротьби з гомофобією, трансфобією та біфобією.

«Загальна декларація прав людини свідчить, що всі люди наділені правами людини і основними свободами. Відзначаючи внесок лесбійок, геїв, бісексуалів, транссексуалів, гомосексуалів і інтерсексуалів у всьому світі, Сполучені Штати підтверджують цю загальну цінність: кожен заслуговує на гідне життя», – резюмував він.

Посольства низки країн Заходу, міжнародні місії і представництва в Україні оприлюднили спільну заяву щодо Міжнародного дня боротьби з гомофобією 17 травня, в якій вказали на випадки дискримінації представників ЛГБТ-спільноти в Україні.