Boeing рекомендує тимчасово зупинити польоти на літаках 777

Компанія Boeing заявила, що рекомендує авіаперевізникам тимчасово зупинити польоти літаків 777 із таким же типом двигуна, як той, уламки якого на вихідних впали на житлові райони поблизу Денвера (США).

Оголошення з’явилося після того, як американські регулятори оголосили про додаткові перевірки, а Японія зупинила використання таких літаків.

За даними Boeing, 69 таких літаків перебувають в експлуатації, ще 59 – на стоянці.

«Boeing активно стежить за останніми подіями, пов’язаними з рейсом 328 авіакомпанії United Airlines. Поки триває розслідування Національної ради з безпеки на транспорті (США), ми рекомендували призупинити експлуатацію літаків 777, які працюють на двигунах Pratt & Whitney 4000-112, до визначення Федеральним управлінням цивільної авіації (FAA) відповідного протоколу перевірки», – йдеться в заяві компанії.

Американська авіакомпанія United Airlines заявила, що негайно припиняє польоти своїх 24 літаків Boeing 777, оснащених такими двигунами.

Міністерство транспорту Японії також видало наказ авіакомпаніям Nippon Airways і Japan Airlines, які також мають парк із таких літаків, зупинити польоти на них.

20 лютого Boeing 777-200 американської авіакомпанії United Airlines, на борту якого перебувала 241 людина і який вилетів із Денвера, був змушений повернутися й успішно сів в аеропорту вильоту з несправним правим двигуном.

Двигун лайнера загорівся під час польоту. Уламки двигуна впали на житлові райони. Внаслідок інциденту ніхто з людей на борту літака чи на землі не постраждав.