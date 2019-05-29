Верховний суд відмовився відкривати провадження через призначення Богдана головою АП

Верховний суд України відмовився відкривати провадження через призначення Андрія Богдана головою Адміністрації президента.

«Верховний суд відмовив у відкритті провадження у справі, мотивуючи тим, що право на оскарження індивідуального акта суб'єкта владних повноважень надано особі, щодо якої цей акт прийнятий або прав, свобод та інтересів якої він безпосередньо стосується. Оскільки позивач не є учасником (суб'єктом) правовідносин з призначення Богдана главою Адміністрації президента України, то такий указ не породжує для позивача права на захист», – заявили в суді.

Президент України Володимир Зеленський 21 травня призначив головою своєї адміністрації Андрія Богдана. У команді президента заявили, що Богдан не підпадає під закон про очищення влади.

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Водночас у Міністерстві юстиції України заявляють, що Андрій Богдан не може очолювати Адміністрацію президента, бо підпадає під закон про люстрацію.

Відповідно до закону України «Про очищення влади», Андрій Богдан не може протягом 10 років працювати на держслужбі з часу вступу закону в силу (тобто до жовтня 2024 року). Він потрапляє під обмеження, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича.

Вперше його призначив на цю посаду Микола Азаров 17 березня 2010 року, звільнив 14 лютого 2011 року своїм указом президент Віктор Янукович. Вдруге Азаров призначив Андрія Богдана урядовим уповноваженим 11 липня 2013 року, а звільнив уже Арсеній Яценюк після Революції Гідності 5 березня 2014 року за власним бажанням.

Відповідно до закону «про очищення влади» чиновники, який працювали при уряді Азарова та Януковича не можуть займати державних посад до 2024 року.