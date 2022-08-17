Тривають бої на Донеччині та Харківщині, війська РФ дистанційно мінують місцевість – Генштаб

Російські війська не припиняють обстріли населених пунктів України на різних напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України вранці 17 серпня.

Зокрема, загарбники завдали авіаударів біля Старого Салтова та Мосьпанового на Харківщині.

«(Російська армія – ред.) веде наступ неподалік Леб’яжого та Базаліївки, бої тривають. Окупанти дистанційно мінують місцевість – цього разу біля Леб’яжого», – йдеться в зведенні.

На Донеччині російські війська намагалися наступати біля Богородичного, проте мусили відступити, тривають бої біля Мазанівки та Новодмитрівки.

За даними командування, на Донецькому напрямку російські війська зосереджують зусилля на Бахмутському і Новопавлівському напрямках, намагаються покращити тактичне положення в напрямку Краматорська та Авдіївки.

Біля Спірного російські війська здійснили спробу наступу, проте «зазнали втрат та відступили».

«На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони Бахмута, Соледара, Зайцевого, Білогорівки та Майорська. Завдав авіаударів по цивільній інфраструктурі біля Соледара. Вів наступальні та штурмові дії неподалік Залізного, Шумів та Зайцевого, успіху не мав, відійшов. В районі Соледара та Бахмутського бойові дії тривають», – повідомляє командування.

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Бої тривають також біля Опитного та Новомихайлівки. За даними штабу, російські війська замінували місцевість в районах Інженерного та Українського.

На півдні армія Росії зосередилася на утриманні займаних позицій та недопущенні просування українських військ.

«Окупанти завдали авіаційних ударів та вели наступальні бої неподалік Білогірки. Українські воїни добряче прорідили порядки російських загарбників та змусили ворога тікати», – йдеться в зведенні.

Генштаб додає, що російські війська продовжують здійснювати розвідку безпілотниками.