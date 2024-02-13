Бойовик РФ Торден отримав у Фінляндії 40 діб увʼязнення за незаконний вʼїзд до ЄС

Окружний суд фінської області Кюменлааксо призначив одному з колишніх ватажків угруповання «Русич» Воїславу Тордену (раніше відомому як Ян Петровський) 40 днів ув'язнення умовно та штраф у розмірі 80 євро, повідомляє фінське видання Yle.

Адвокат росіянина Наталія Мальгіна при цьому заявила російській агенції ТАСС, що Тордена «засудили до реального покарання – 40 днів увʼязнення».

Воїслава Тордена визнали винним у тому, що він двічі – в серпні 2022 року та липні 2023 року – незаконно вʼїхав до Шенгенської зони, порушивши запроваджені проти нього санкції. Торден перебував у списку санкцій ЄС під своїм колишнім імʼям Ян Петровський. Він заперечував, що навмисне порушив законодавство, оскільки думав, що термін заборони на вʼїзд уже минув.

Рішення суду не є остаточним. Захист має намір оскаржити вирок.

Воїслав Торден (Ян Петровський) був одним із керівників диверсійно-штурмової розвідувальної групи (ДШРГ) «Русич», яка воювала з українськими військовими в Луганській та Донецькій областях у 2014–2015 роках.

Тордена затримали у Фінляндії в липні 2023 року на запит України, яка звинувачує його в злочинах, скоєних проти поранених та полонених українських військових у 2014–2015 роках. Влада Фінляндії відмовила в екстрадиції Тордена через умови тримання увʼязнених в Україні й розпочала проти нього своє розслідування, воно триває.