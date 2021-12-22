Міністр оборони Болгарії: необхідності розміщувати додаткові сили НАТО немає

Міністр оборони Болгарії Стефан Янев заявив, що не бачить необхідності розгортати війська НАТО в цій країні у відповідь на нарощування Росією своїх сил біля кордону з Україною.

Стефан Янев написав у фейсбуці, що «таке рішення не відповідатиме інтересам [союзників по НАТО] і національним інтересам Болгарії».

Янев підтвердив повідомлення про те, що в НАТО обговорюють «різні варіанти відповіді», включаючи розгортання додаткових сил у країнах-членах Болгарії і Румунії в рамках стратегії «Розширеної передової присутності» альянсу.

«Ці процеси вимагають єдиного підходу НАТО, але без зайвої ескалації напруженості», – написав він, додавши, що на даному етапі варіанти перебувають на рівні військово-технічного обговорення, й остаточного рішення не ухвалено».

Проте Янев заявив, що його позиція «полягає в тому, що такий [підхід] може призвести до небажаного зростання напруженості в регіоні».

«Я не вважаю, що існують необхідні обставини, які можуть виправдати рішення щодо введення додаткових військ на нашу територію. Таке рішення не відповідало б ні союзним інтересам, ні національним інтересам Болгарії», – заявив міністр.

Янев сказав, що Болгарія – член НАТО з 2004 року – «готова збільшити спроможність власних національних сил на своїй території в контексті можливостей альянсу зі стримування та оборони».

«Ця готовність стосується будь-якого типу загрози, незалежно від напрямку, з якого вона виникає», – додав він.

Коментарі міністра оборони Болгарії з’явилися на тлі зростання напруженості через занепокоєння Заходу щодо присутності десятків тисяч російських військ біля кордону України і можливого нового вторгнення Росії.

Президент США Джо Байден 9 грудня провів переговори з лідером України і заявив про гарантії безпеки для дев’яти східноєвропейських країн-членів НАТО, зокрема Болгарії.

Росія заперечує плани наступу на Україну, натомість стверджуючи, що Україна і НАТО провокують напруженість. Москва вимагає «гарантій безпеки» щодо невступу України в НАТО.

Під час нещодавньої розмови президент США Джо Байден сказав президентові Росії Володимиру Путіну, що Москва зіткнеться з «суворими економічними санкціями», якщо російські війська почнуть наступ на Україну.